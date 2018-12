Zeer grote brand bij Prodrive op industrieterrein in Son breidt zich nog altijd uit, mogelijk instortingsgevaar

Verbazing over sluiting Taco Bell in Tilburg: waar ging het mis?

6:26 EINDHOVEN/TILBURG/BREDA - Anderhalf jaar na de opening in Eindhoven is Taco Bell aan de Rechtestraat in Eindhoven al weer dicht. Ook de vestigingen van de Amerikaanse fastfoodreus in Tilburg en Breda zijn op slot. In een wat vreemde en korte verklaring stelt de Nederlandse franchisenemer dat de locaties ondanks succes moeten sluiten maar dat het enorme potentieel van Nederland nader bekeken gaat worden.