Zeer grote brand in appartementencomplex Eindhoven, flatgebouw ontruimd

De titel is binnen: Eindhoven­se breakdance­groep The Ruggeds wint WK Breaking in Japan

EINDHOVEN - De breakdancecrew The Ruggeds uit Eindhoven mag zich voorlopig wereldkampioen Breaking noemen. Tijdens de Battle Of The Year in het Japanse Okinawa sleepte de groep van negen dansers alle prijzen in de wacht.

3 december