Zeer grote brand in Eindhoven: NL-alert verzonden, verstikkende rook hangt in omliggende straten

video + updateEINDHOVEN - Op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven woedt vrijdagmiddag een zeer grote brand. Het gaat om een brand bij sloopbedrijf Mirec B.V, gevestigd aan de Hastelweg. Er is niemand gewond geraakt. In heel wat omliggende straten zorgen de rook en stank voor overlast. Rond 16.00 uur is het vuur nog altijd niet geblust. De politie verwacht dat de omgeving tot zeker 22.00 uur last heeft van de stank.

De hulpdiensten rukten even voor 14.00 uur massaal uit. De loeiende sirenes waren even tot in het centrum van Eindhoven te horen. Ook de imposante zwarte rookpluimen waren al van veraf te zien. Inmiddels is de rookontwikkeling wat afgenomen, maar dikke rookwolken blijven hangen in en boven de wijk. Het zorgt ervoor dat een rondje door de buurt lopen al snel verstikkend aanvoelt.

Omwonenden - bijvoorbeeld in de Zeelsterstraat - houden op aanraden van de hulpdiensten hun ramen en deuren gesloten. Maar dan nog is de enorme stank van de rook binnen te ruiken. Velen vrezen dat de geur nog lang zal blijven hangen, sommigen klagen over hoofdpijn. Buurtbewoners mogen nog wel binnenblijven, al zijn de straten waar zij wonen afgesloten. Ook in andere delen van Eindhoven is de rook - in mindere mate - ruikbaar.

De industriebrand ontstond rond 13.45 uur. Al snel werd het gebied rondom het pand afgezet en schaalde de brandweer op naar een zeer grote brand. Een halfuur later is GRIP-fase 1 afgekondigd, om de hulpdiensten beter te kunnen coördineren.

Een woordvoerder van de brandweer geeft aan dat nog onbekend is hoe de brand is ontstaan. ,,Er zijn in ieder geval geen gewonden gevallen. Maar er brandt een hoop metaal en kunststof. Zulke rook is altijd ongezond.”

In de buurt is een NL-alert verzonden. Bewoners van de omgeving van de Bredalaan en de Dillenburgstraat wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten, omdat de rook die kant op waait. ,,Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit.” Ook de politie deelt dit advies.

Er wordt gemeten of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Op Twitter klagen verscheidene omwonenden over de stank van verbrand plastic. De politie meldt: ,,Er zit geen schadelijke concentratie in de rook. De brandweer blijft dit continu monitoren. Rook blijft altijd schadelijk en blijf daarvan weg. Sluit ramen en deuren.”

