Zeiknat in bed en een teil in de kamer, bewoners appartementen in Heeze worden gek van de lekkages: ‘Elke dag bang het weerbericht afwachten’

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘PSV zal zeker weer een stuk of vier, vijf grote inkomende transfers moeten doen’

In de Peesjevee-podcast van deze week praten PSV-supporter Mascha, journalist Paul Post en PSV-verslaggever Rik Elfrink van het ED onder meer over de selectie van PSV voor komend seizoen. Daarnaast komen de titelkansen van PSV in het huidige seizoen uitgebreid aan bod.