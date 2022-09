Zwommen de Hongaarse zwemmers in 1956 wereldre­cords in Gel­drop?

EINDHOVEN - Hongaarse zwemmers doen in juni 1956 mee aan wedstrijden in zwembad De Smelen in Geldrop. Wie weet het verhaal achter deze foto? Ging het om de wereldtop of waren het wedstrijden voor zwemmers van een lager niveau? Wie was erbij destijds of heeft zelfs meegezwommen? Alle herinneringen zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl.

