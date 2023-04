Zelfs achtjarige gamers laten zich al niet meer foppen op internet: ‘Darkhacker wil informatie van ons in ruil voor geld’

BEST - Fenna van der Zanden (8) uit Best laat het mannetje op haar laptopbeeldscherm over een parcours lopen, terwijl monsterachtige poppetjes hem achtervolgen. ,,Dat zijn hackers”, zegt ze. ,,Heel irritant.” Ze speelt de cybergame Hackshield die kinderen alert maakt op online gevaren. Alle basisscholen in Best doen mee.