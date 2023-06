Zes autobranden in Heeze onder controle, brandweer bezig met nablussen

Elise (16) hoopt met voorstel­ling jongeren enthousi­ast te maken voor klassieke muziek

VELDHOVEN - Als 16-jarige eigenhandig een theatervoorstelling op poten zetten: dat is niet niks. De Veldhovense Elise van Agthoven doet het: op 14 juni is de voorstelling Gen Z in concert in Theater de Schalm waaraan zo’n 75 generatiegenoten (tussen 10 en 30 jaar) van de jonge Veldhovense meedoen. Bovendien staat ze ook nog eens zelf op het podium met piano én cello.