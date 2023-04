Zes dagen werk voor slechts een weekje: gigantisch straatschilderij in Eindhoven haalt Koningsdag niet

Beter spoedtrans­port tussen regiozie­ken­hui­zen; ‘Toch nog iets goeds overgehou­den aan Covid’

HELMOND - Wie in het kritieke toestand in een van de vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant belandt en daarna snel voor een operatie naar een ander ziekenhuis moet, kan rekenen op een nóg beter en veiliger transport.