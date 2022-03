Zes jaar na vertrek V&D opent Costes de deuren in volledig verbouwd warenhuis, ‘Ook oud-V&D’ers zijn nieuwsgierig’

Gitaarlied­jes uit de mode? Niet voor muzikant Anne Soldaat, de meester van het genre

EINDHOVEN - Gitaarbands met melodieuze liedjes, zoals The Beatles ze maakten, zijn uit de mode. In de top 50 van muziekplatform Spotify is deze week geen authentiek rocknummer te vinden. Maar gelukkig is de ambachtelijke popsong niet uitgestorven. Gitarist, songschrijver en zanger Anne Soldaat is een van de Nederlandse meesters in het genre.

