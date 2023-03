Zo gaat het bij PSV met de grootste talenten, die azen op doorstroming naar het eerste

Waalre en Oirschot tellen opnieuw: stempassen en biljetten niet in balans en extreme vermoeid­heid

OIRSCHOT/WAALRE - Van alle Brabantse gemeenten waren de uitslagen in de loop van de ochtend bekend, behalve de resultaten van de verkiezingen in Oirschot en Waalre. In beide gemeentes vond een hertelling plaats.