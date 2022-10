Zo pak je identiteitsfraude aan: gemeentes in Zuidoost- Brabant zetten vaker gezichtsscanner in

Zo’n 35 jaar na hun eerste date in de Bunker gaan Claudia en Sander wonen in de nieuwe toren erbovenop

EINDHOVEN - Van een date in studentencentrum de Bunker naar een appartement in de Bunkertoren in Eindhoven. Bijna 35 jaar zit er tussen die twee mijlpalen voor Claudia van Wijk en Sander de Leeuw. Binnenkort trekken ze in hun woning op de 31ste verdieping.

