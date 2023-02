Zo staat PSV er in aanloop naar Sevilla-uit voor, enkele talenten misschien nog mee

Brabantse huizenprij­zen hard gestegen in 2022, bekijk hier hoeveel in jouw gemeente

In bijna heel Brabant is een koophuis vorig jaar flink duurder geworden dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In meerdere Brabantse gemeenten steeg de gemiddelde prijs voor een koophuis met ruim 20 procent. Alleen in Heeze-Leende werden huizen goedkoper.