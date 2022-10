Zo’n 35 jaar na hun eerste date in de Bunker gaan Claudia en Sander wonen in de nieuwe toren erbovenop

Omwonenden willen harde afspraken over winternood­op­vang daklozen

EINDHOVEN - ,,Dit kunnen we niet tegenhouden. Maar we willen beter geïnformeerd worden, goede afspraken maken en bewaken dat die worden nagekomen.” Dat was de stemming onder de bezoekers van de infoavond over de winternoodopvang van daklozen in Meerhoven.

8:00