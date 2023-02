Zonder Van Houten geen Vox Humana: dirigent bergt stok op en dan stopt koor ook

Zijne dorstlusti­ge hoogheid Prins Kachelaan barst van de energie: ‘Wij zijn de aanjagers van het feest’

EINDHOVEN - Tijdens een uitverkocht Federatiebal in het Eindhovense Parktheater trad zaterdag om middernacht Prins Kachelaan aan als heerser over Lampegat. Hij kwam binnen als bouwvakker en later imponeerde hij als was hij een Romeinse gladiator.