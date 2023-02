Zonnebloem Eindhoven aan zijden draad door gebrek aan vrijwilligers: ‘Ik moet er niet aan denken dat het stopt’

Politie onderzoekt ‘verdachte situatie’ bij bestelbus in Eindhoven, recher­cheurs doorzoeken bosperceel

EINDHOVEN - De politie was woensdagavond en -nacht bezig met een groot onderzoek bij een gevonden bestelbus in Eindhoven. Het grijze busje werd iets voor 21.00 uur aangetroffen langs de Aalsterweg, waarna de weg werd afgezet. Tot in de nacht doorzochten rechercheurs in witte pakken het naastgelegen bosperceel, onder meer met een speurhond.