Zoon schoot zijn stiefvader mogelijk per ongeluk in zijn nek in Tongelre

Dat een man (53) dinsdagavond in zijn nek werd geschoten in Tongelre, gebeurde mogelijk per ongeluk. Het schot zou zijn gelost door zijn stiefzoon (27), die dezelfde avond verderop in de stad werd aangehouden.

Omwonenden hoorden iets na 22.00 uur één schot. Daarna brak er paniek uit bij het bewuste huis, vertelt een van de buren: „Ik hoorde een vrouw roepen: ‘Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan?’ Die jongen die later werd opgepakt, stond te huilen. Hij zei dat het een ongeluk was.” Het is een scenario wat op meer plekken in de buurt doorklinkt.

Maar wat er zich exact in de woning heeft afgespeeld zal volgens de politie uit onderzoek moeten blijken. Zij wil alleen bevestigen dat slachtoffer en verdachte allebei in hetzelfde huis wonen.

„We hebben onder andere ter plaatse technisch onderzoek verricht, spreken met getuigen, doen buurtonderzoek en kijken of er mogelijk ook bruikbare camerabeelden zijn”, laat een woordvoerder van de politie weten. „Maar het is nu nog veel te vroeg om te speculeren wat er precies is gebeurd.”

Niet ernstig gewond

Agenten die naar de Pianostraat gingen troffen in de woning een gewonde man aan. Hij had weliswaar een schotwond in zijn nek, maar raakte niet ernstig gewond. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte was al gevlogen. Hij werd even later in Tongelre aangehouden. Op ‘t Hofke, grofweg twee kilometer verderop, sprong de verdachte tijdens een korte achtervolging uit de auto van zijn vriendin. Agenten konden hem op de hoek van de straat inrekenen. De grijze Ford Fiësta werd vervolgens weggetakeld. De politie wil alleen bevestigen dat er een verdachte is aangehouden.

Kogelwerende vesten

De schietpartij vond plaats in een hofje aan de Pianostraat, dat vervolgens met politielint werd afgezet. Tot een half uur na de melding liepen agenten rond met kogelwerende vesten. Zij deden de rest van de avond onderzoek in de buurt.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die moet bepalen of er reden is om hem langer vast te houden.

Politie doet onderzoek bij woning waar neergeschoten man werd aangetroffen

Agenten konden de verdachte op de hoek van de straat inrekenen. De grijze Ford Fiësta werd vervolgens weggetakeld.

