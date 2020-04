Zoons ontsmetten zichzelf in voormalig hondenhok om voor breekbare ouders te zorgen

Overvaller in Hoogeloon: ‘Ik schiet je kapot! Ik schiet je kapot!’

2 april HOOGELOON - Ze schrikt zich een ongeluk. ‘Ik schiet je kapot! Ik schiet je kapot', schreeuwt een man met een vuurwapen in zijn hand en bivakmuts over z'n hoofd in woning in Hoogeloon tegen haar vader. Normaal doen ze 's avonds nooit de deur open. Maar ze dachten deze donderdagavond iets na zeven uur dat een van de broers thuiskwam. Nu staan ze in het halletje van hun huis aan de Ten Eiken neus aan neus met twee gewapende mannen.