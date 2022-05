Zorgboerderijen al tien jaar een paradijs voor de oude dag; ‘Een soort kroeg, maar dan buiten’

Meierijse Vereniging viert jubileum en onthult 50 jaar oud beeld voor de tweede keer

EINDHOVEN - De club heeft er even wat langer op moeten wachten, maar zondag was het dan toch zover en kon zij de vlag uitsteken. Met acht maanden coronavertraging werd in het Stadswandelpark in Eindhoven het 125-jarig bestaan van de Meierijse Vereniging gevierd; de oudste ondernemersvereniging in de stad.

22 mei