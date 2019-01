‘Zorgen dat we geen toren van Pisa krijgen in Eindhoven’

Maar de situatie is nu ook weer niet zo slecht dat de spits meteen afgebroken moet worden, zegt directeur Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed. ,,Maar we houden hem wel goed in de gaten. We moeten voorkomen dat we hier een Eindhovense toren van Pisa krijgen die steeds verder wegzakt. Veiligheid staat voor ons bovenaan.” Wel moet het totale plan - sloop en nieuwbouw - nog definitieve goedkeuring krijgen van de gemeente Eindhoven. Die wil nu nog geen mening geven. Maar Gremmen meldt dat er wel bijna overeenstemming is over de bouw van een mix van appartementen en eengezinswoningen. Hij hoopt dat daarvoor nog dit jaar het bestemmingsplan gewijzigd kan worden