Zorgen om Brabantse mantelzorgers en hun naasten: ‘noodpakketjes ter bescherming nodig’

Het knelt aan meerdere kanten, ziet Hannie Bergmans, mantelzorgconsulent bij Swove in Veldhoven. ,,De coronamaatregelen zijn ter bescherming, maar creëren ondertussen heel andere problemen.” Het wegvallen van de dagbesteding trekt een zware wissel op veel mantelzorgers die hun dementerende partner nu al weken fulltime in huis hebben. Daarnaast krijgen veel thuiswonende patiënten geen hulp meer van familieleden of vrienden, omdat die vanwege besmettingsgevaar op afstand moeten blijven.

‘Situatie is nijpend’

Ook is er bezorgdheid over het wegvallen van mantelzorgende partners door ziekte. Ze kunnen voor hulp terecht bij een steunpunt als Swove, maar volgens Bergmans is dat voor veel mensen een flinke drempel. ,,De situatie is absoluut nijpend. Ik heb vanmorgen telefoongesprekken gehad met mantelzorgers waar ik me heel erg zorgen over maak.”

De zorgen zijn verder toegenomen nu de maatregelen zeker tot 28 april duren, merkt Frans Sleegers van LEV Groep in Helmond. ,,Steeds meer mantelzorgers vragen zich af of ze wel veilig werken en willen zichzelf of anderen niet besmetten.”

Quote Steeds meer mantelzor­gers vragen zich af of ze wel veilig werken en willen zichzelf of anderen niet besmetten. Frans Sleegers, LEV Groep Helmond

Ook Steunpunt Mantelzorg Verlicht uit Eindhoven krijgt veel bezorgde en soms ronduit angstige mantelzorgers aan de telefoon, zegt Carin Linders. ,,Ze hebben veel vragen, bijvoorbeeld wat er gebeurt met hun naaste als zij zelf door ziekte wegvallen?” Het is voor mantelzorgers niet verboden om buitenshuis voor hun familie of vrienden te zorgen, maar het wordt ontraden om de risico´s te beperken.

‘Noodpakketjes voor familie van stervende’

Huisarts Christian de Groot uit Son en Breugel ziet die dilemma´s ook in zijn praktijk en klopte bij de gemeente aan voor hulp. Hij wil dat mantelzorgers beschermingsmaterialen krijgen om in de meest serieuze gevallen bij hun zieke familielid te kunnen zijn. Daarnaast wil hij dat er handschoenen en mondkapjes beschikbaar komen voor mensen van wie een naaste door corona is besmet en thuis op een sterfbed ligt. ,,Als ze daarnaast anderhalve meter afstand houden, moet het veilig genoeg zijn. We hopen zo normaal mogelijk met het levenseinde bezig te kunnen zijn. Daarom moet mensen gewoon bij hun stervende naaste kunnen komen.”