Zorgmedewerkers eindelijk uit de wacht

Met ingang van maandag wordt dit nieuwe vaccin in alle GGD-regio’s gebruikt. Het wordt ingezet bij zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen die in januari nog geen prik kregen. Maar ook 4.300 revalidatiemedewerkers, 258.000 zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en 204.000 zorgmedewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning de komende weken uitgenodigd voor vaccinatie met AstraZeneca.