Zuidoost-Brabants bedrijven ruiken omzet door klimaatwet Amerikaanse president

Reggae Sundance keert terug naar Eindhoven, sfeer als vanouds bij Karpendonk­se Plas

EINDHOVEN - Of je nu losgaat voor het hoofdpodium of liever languit onder je eigen parasol ligt. Op Reggae Sundance, dit weekend na jaren weer terug in Eindhoven, geeft de relaxte sfeer op het festivalterrein het gevoel dat alles kan.

14 augustus