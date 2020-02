Zus slachtoffer schrikt van ‘te hoge’ strafeis na dodelijk ongeluk in Eindhoven

Huurprij­zen 'nieuwe’ kantoren Eindhoven stijgen flink

20:30 EINDHOVEN - De huurprijzen van kantoren zijn in Eindhoven vorig jaar met 14 procent gestegen tot 210 euro per meter per jaar. Dat gaat dan vooral over nieuwbouw of opgeknapte kantoren in het centrum van de stad, zeggen Eric Harmsen en Joep van Vliet van vastgoedadviseur CBRE.