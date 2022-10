Zusjes Eek bieden inbrekers 1000 euro om sieraden terug te krijgen

EINDHOVEN – Roos en Geertje Eek van atelier Tweek-Eek, van wie in de nacht van zondag op maandag de hele collectie sieraden gestolen is, bieden de inbrekers 1000 euro om de spullen terug te krijgen. ‘Voor jullie heeft het geen waarde, het levert jullie ook niets op’, zo richten ze zich woensdagavond via een bericht op Facebook tot de inbrekers. ,Zo heeft het voor jullie ook nog zin.’

Geertje Eek legt desgevraagd uit: ,,Voor ons hebben de sieraden enorm veel waarde. Niet alleen financieel, ook emotioneel. Voor ons is het echt enorm veel geld. Misschien wel meer dan de 50.000 euro verkoopwaarde. Voor de dieven is de waarde nihil. Het omsmelten van het bladgoud is vrij kostbaar. We zijn bang dat ze het straks ergens dumpen. Dan betalen wij hen liever om onze spullen terug te krijgen”, aldus Geertje Eek. Op Facebook richt ze zich tot de inbrekers: ‘Leg het ergens neer, laat ons weten waar en we betalen jullie 1000 euro op de manier zoals jullie het willen. Dan heeft het ook voor jullie nog zin gehad.’

Volledig scherm Een voorbeeld van gestolen messing ringen, die op deze foto nog niet verguld zijn. © Tweek-Eek

Ze vervolgt: ,,Misschien hebben die jongens toch nog een geweten en willen ze het op deze manier teruggeven. We willen desnoods onderhandelen over de hoogte van het bedrag.”

Contact met de politie heeft ze over deze actie niet gehad. ,,De politie is hier geweest en hebben ons gezegd ‘dat ze hun best gingen doen’. Maar dat we er niet al te veel van moeten verwachten.”

De politie in Eindhoven wilde woensdagavond niet reageren op de actie van de zusjes Eek.

Ale materialen kwijt

Geertje en Roos Eek doen met hun atelier mee aan de Dutch Design Week. Door de diefstal zondagnacht zijn ze alle materialen kwijt, die ze deze week ten toon wilden stellen. ,,We hadden extra veel sieraden gemaakt om deze week flink te kunnen uitpakken. Maar nu is alles weg!”

Inmiddels is er op internet via GoFundMe ook een crowdfunding gestart om Roos en Geertje Eek ‘de winter door te helpen’.