Zussen blazen kabouters nieuw leven in met pad in Son

In herinnering Ad van Empel (1935-2023) ontwierp de showroom van DAF Trucks: 'Een warme persoon­lijk­heid’

WAALRE - Architect Ad van Empel uit Waalre is woensdag op 88-jarige leeftijd overleden. Als architect ontwierp hij talloze gebouwen in Eindhoven en omgeving. Onder andere de Volmolen in Waalre en de showroom van DAF Trucks in Eindhoven waren van zijn hand.