ZVV Eindhoven ontsnapt met ferme eindsprint aan directe degradatie; inspiratieloos FC Eindhoven naar slachtbank

FC Eindhoven speelt gelijk bij Jong PSV en treft Almere City in de play-offs

Almere City, dat is de eerste horde voor FC Eindhoven in de play-offs voor promotie. Het heenduel vindt plaats op maandagavond in het Jan Louwers Stadion, zo werd vrijdagavond bekend. De blauw-witten kwamen in de stadsderby bij Jong PSV niet verder dan een 1-1 gelijkspel en eindigen de reguliere competitie op plaats acht.