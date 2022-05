Zwaargewonde bij ongeval met vrachtwagens op A2 richting Eindhoven

Het ongeluk vond plaats rond 09.20 uur ter hoogte van de High Tech Campus. Daar kwamen de twee vrachtauto's in botsing. De chauffeur die zwaargewond raakte werd onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de man op advies van ambulancemedewerkers versneld uit zijn voertuig bevrijd.

Bij een reguliere bevrijding kan de brandweer de tijd nemen om een slachtoffer te bevrijden uit een beknelde positie, meldt de woordvoerder. ,,Dan zorgen we ervoor dat iemand vast, stabiel en onbeweeglijk is zodat er geen extra rug en nekletsel kan ontstaan”, ligt de woordvoerder toe.

Dat gebeurt alleen wanneer de ambulancedienst vaststelt dat het slachtoffer medisch stabiel is. In dat geval is er ook tijd om scherpe delen van het voertuig af te dekken.

Volledig scherm Een vrachtwagenchauffeur is donderdag gewond geraakt bij een ongeval op de A2 richting Eindhoven. © Bert Jansen/Fotopersburo Bert Jansen

Niet stabiel

Bij de chauffeur meldde de ambulancemedewerkers dat het slachtoffer medisch niet stabiel is. ,,Op het moment dat vitale functies onder druk staan, zoals de bloedcirculatie of ademhaling, moeten we accepteren dat het slachtoffer mogelijk blauwe plekken oploopt of nek- en rugletsel, die worden ondergeschikt ", aldus de brandweerwoordvoerder.

In hoeverre de andere chauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. De schade aan de vrachtwagen van de gewonde chauffeur is enorm. Het voertuig wordt later geborgen.

Via de vluchtstrook

Twee blusvoertuigen en twee zware hulpverleningsvoertuigen werden ingezet. Rond 11.00 uur konden de brandweereenheden terugkeren naar de kazernes. Ook via Rijkswaterstaat werden twee kranen ingezet die moesten helpen bij de hulpverlening.

Vanaf Leenderheide was de weg afgesloten. Nadat de vrachtwagens waren geborgen en het asfalt schoon was gemaakt, werd de A2 weer vrijgegeven.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek.

