Zwangere vrouwen met corona komen drie keer zo vaak op de ic: ‘Laat je vaccineren’

Video Grote verkeers­con­tro­le in Eindhoven: 45.000 euro geïnd en tientallen voertuigen in beslag genomen

21 juli EINDHOVEN - Bij een grote verkeerscontrole op de Anconalaan in Eindhoven is dinsdag meer dan 45.000 euro aan belasting geïnd. Tientallen boetes zijn uitgedeeld en op 31 voertuigen is beslag gelegd.