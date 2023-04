Zwemmer Ben Schwietert gedijt in rustige Sloveense omgeving: ‘Heb er de ontspanning teruggevonden’

Vlag weer in top voor FC Eindhoven na lange periode van droogte; KNVB beker met overmacht voor vijfde keer naar FCE

Na vier jaar zonder eremetaal wonnen de zaalvoetballers van FC Eindhoven weer een landelijke prijs. In een voor rust aantrekkelijke bekerfinale werd eerstedivisionist ZVV Ede na de pauze kinderlijk eenvoudig van het parket getikt, 9-1. Het was na 2010, 2012, 2015 en 2019 de vijfde bekerwinst in de historie van FCE.