Zwemster gereanimeerd in Eindhovens Ottenbad, lessen afgelast

EINDHOVEN - Een zwemster is donderdagmiddag in problemen geraakt in het ir. Ottenbad in Eindhoven. De vrouw werd door personeel uit het water van het binnenbad gehaald en gereanimeerd. Gealarmeerd ambulancepersoneel nam de hulp daarna over.