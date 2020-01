Uitgeschakeld RKC Waalwijk vermoedt vriendjespolitiek tegenspelers

Dani Visser over Team of the Year: ‘Ik vind Mbappé wel een beetje overrated’

10 januari Deze week verscheen het Team of The Year in FIFA 20 met de elf beste voetballers van 2019. Dani Visser speelt FIFA voor AZ in de eDivisie en geeft zijn mening over de uitverkozen spelers: ,,Ik vind Mbappé wel een beetje overrated.”