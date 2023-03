Wortelsoep met sinaasappel en verse gember

Rocket Salad Bar in Breda snel na opening alweer dicht: ‘Ik was met stomheid geslagen’

BREDA - Amper drie maanden na de officiële opening wordt de Rocket Salad Bar in Breda alweer ter overname aangeboden. Dit tot verdriet van initiatiefnemer Onno Claessen: ,,In mijn optiek hadden we het op zijn minst tot de zomer door kunnen trekken”.