Albert Heijn slaat terug in Oranje-rel: juichcape van Jumbo nu ook in hun reclame

In de korte commercial die vandaag verscheen op het YouTube-kanaal van Albert Heijn is de vader uit de reclames van de supermarktketen te zien. Eerst zien we hem met de stickers en tatoeages die je kan sparen bij de Appie. Maar dan zien we dat hij het ‘geluksbroekje’ uit de Bavaria-reclame draagt, vervolgens doet hij het Heineken ‘Oranje-shirt’ goed en slaat hij de zo gewraakte juichcape van de Jumbo om. Ook stapt de man in de ‘knaloranje-slippers’ van de Lidl. De boodschap van de reclame: ‘Samen voor Oranje, samen staan we achter onze jongens.’

De keuze is opvallend in de week dat de KNVB winkelketen Jumbo een brief schreef. Daarin stelde de bond vooral bezwaar te hebben tegen ‘gebruikmaking van de Oranjekoorts, een Oranjebus en Oranjeparades in de commercial’, aangezien dergelijke Oranjeparades ‘sinds jaar en dag’ georganiseerd worden door de KNVB rondom interlandwedstrijden van het Nederlands elftal. Ook protesteerde de bond tegen het in beeld brengen van ‘de befaamde Oranjecamping’ en het laten horen van het nummer Links Rechts van de Brabantse feestact Snollebollekes. Deze meezinger is volgens de bond in 2017 het EK vrouwenvoetbal uitgegroeid tot het lijflied van de Oranje Leeuwinnen.



De Jumbo bevestigde eerder al de brief te hebben ontvangen, maar wilde verder niet reageren op de kwestie. AH gaf aan niets te hebben geweten van de KNVB-waarschuwing en reageert nu dus met deze knipoog op de EK-rel.