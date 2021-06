De Boer geeft duidelijkheid: De Ligt haalt Oekraïne niet, Stekelenburg keeper in ‘3-5-2 systeem’

De Boer sprak in de voorbereiding met de spelers over hun gevoel en voorkeur voor de manier van spelen. ,,In de groep is 3-5-2 of 5-3-2 goed ontvangen,, stelt aanvoerder Georginio Wijnaldum. ,,Voor sommige spelers was het nieuw en dat kon je ook zien in het veld bij de oefenwedstrijden. Maar daar moet je niet door van slag raken. We zijn echt positief over het systeem en we zien dat we snel vorderingen maken in de uitvoering. Juist in oefenwedstrijden kun je onder druk van een tegenstander zien wat je goed en fout doet. Vervolgens kun je daarop trainen. Ik moet zeggen: de laatste training vandaag was heel positief.’’