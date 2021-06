EK-regisseur vindt zichzelf geen voyeur: ‘Meteen opdracht gegeven Eriksen niet meer te filmen’

,,We toonden inderdaad nog eens het moment waarop Eriksen neerviel in slow motion, maar ik heb mijn teams meteen de opdracht gegeven hem niet meer te filmen of de reanimatie van dichtbij in beeld te brengen”, zegt Amsellem. ,,Met meer dan dertig camera’s in het stadion hadden we dat perfect kunnen doen.”

De Fransman, die in contact stond met de UEFA, koos daarna bewust voor beelden van de emotie rond het veld. ,,We lieten daarna de tranen bij de Denen zien en we zagen ook emotie bij de Finnen en de fans. Volgens mij hebben we niets controversieels gedaan. We zagen ook de eenheid van de mensen in een moment van grote paniek. En ook dat moest in beeld worden gebracht, vonden we.”

Amsellem zou het geen voyeurisme willen noemen. ,,Als iemand me de opdracht had gegeven om enkel een beeld van het stadion te gebruiken, dan had ik dat wel gedaan. Maar het belangrijkste is dat Eriksen oké is.”

Excuses BBC

De BBC heeft zich verontschuldigd voor het uitzenden van de beelden van de medische behandeling van Eriksen. De omroep heeft excuses aangeboden aan alle kijkers die erdoor van streek raakten. ,,De beelden in het stadion worden door de UEFA aangeleverd en zodra de wedstrijd werd stilgelegd hebben we onze uitzending uit de lucht gehaald”, zegt een woordvoerder op de website van de BBC. De omroep begon vervolgens met een ander programma. In Nederland ging de NOS wel door met de uitzending.

