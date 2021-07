Engeland verkeert in staat van waanzin met historische EK-finale voor de deur

De eerste finale in 55 jaar brengt heel Engeland morgen in een staat van ongekende verwachting, grenzend aan waanzin. Hoe gaat de ploeg van Gareth Southgate daarmee om tegen Italië? ,,Dit team is zo kalm, zo vastberaden. We hebben bewezen dat we met druk kunnen omgaan.’’