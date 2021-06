Eriksen zeer dankbaar: ‘Ik zal niet opgeven, maar ik wil weten wat er is gebeurd’

,,Bedankt allemaal. Ik zal niet opgeven. Ik voel me nu beter, maar ik wil weten wat er gebeurd is. Ik wil iedereen bedanken voor alles wat jullie voor me gedaan hebben", zo laat Eriksen in de Italiaanse sportkrant weten. Het is de eerste reactie van de Deen zelf nadat er zaterdag grote paniek ontstond tijdens de EK-wedstrijden tussen Denemarken en Finland. Vlak voor rust zakte de voormalig Ajacied plotseling in elkaar.

Via zaakwaarnemer Martin Schoots liet Eriksen eerder al weten dat het naar omstandigheden goed met hem ging. Zou deed hij dit weekend al de groeten aan zijn Deense teamgenoten via de groepsapp. ,,We spraken hem zondagmorgen en toen maakte hij al grapjes. Hij was goed gehumeurd en ik vond dat hij er prima uit zag. We willen allemaal begrijpen wat er met hem gebeurd is en dat wil hij zelf ook. De artsen gaan hem nu grondig onderzoeken en dat zal tijd kosten", laat Schoots weten.



Eriksens zaakwaarnemer vertelt in de Italiaanse sportkrant bovendien dat Eriksen zeer dankbaar is voor alle steunbetuigingen van mensen over de hele wereld. ,,De halve wereld heeft ons gecontacteerd. Iedereen is heel bezorgd. Nu moet hij gewoon rusten. Zijn vrouw en ouders zijn bij hem. Maandag en misschien ook dinsdag blijft hij ter observatie in het ziekenhuis. Maar hij gaat zijn teamgenoten zeker aanmoedigen tegen België (donderdag om 18.00 uur).”



Bondscoach Casper Hjulmand liet eerder ook al weten contact te hebben gehad met Eriksen: ,,Hij maakte zich zorgen om ons en vroeg hoe het met ons ging. Hij grapte dat hij er klaar voor is om weer te gaan trainen.”