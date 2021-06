Finland verrast Denen na afschuwelijk incident met ‘man van de wedstrijd’ Eriksen

Eriksen uitgeroepen tot ‘Man of the Match’

Christian Eriksen is na de wedstrijd tussen Denemarken en Finland symbolisch uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De Deense middenvelder ging vlak voor rust zonder aanleiding naar de grond en werd ruim tien minuten op het veld behandeld. Met de rust in zicht ging er plots een schokgolf door het Parken-stadion toen Eriksen roerloos bleef liggen. Het duel werd gestaakt en Eriksen werd per brancard afgevoerd. Later kwam het bericht dat de 29-jarige Deen bij kennis is. Hij zou tijdens de onderbreking met zijn ploeggenoten hebben gesproken.