Fotoserie | Bekijk via de lens van Pim Ras hoe Oranje Noord-Macedonië opzij zet

Poll | Malen of Weghorst? Wie moet er in de spits staan in de achtste finale?

20:32 Donyell Malen kreeg in het laatste pouleduel van Oranje dit EK tegen Noord-Macedonië zijn kans in de basis naast Memphis Depay. De PSV-spits speelde een goed duel en de samenwerking tussen de twee aanvallers smaakt naar meer. Bondscoach Frank de Boer komt voor een dilemma te staan: wie stelt hij op in de achtste finale? Wout Weghorst of Donyell Malen?