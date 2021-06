Frank de Boer over 'gunstige kant’ van EK-schema: ‘We krijgen een hele zware kluif aan Tsjechië’

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie Door Mikos Gouka



,,Het gaat een zware kluif worden’’, zegt De Boer. De bondscoach weet dat de Tsjechen vroeg druk op de defensie van de tegenstander willen zetten. ,,Dat deden ze in maart tegen de Belgen in België. En dat leverde 1-1 op.’’



Of die tactiek van de Tsjechen betekent dat Donyell Malen of Wout Weghorst zal spelen in Boedapest, daar liet De Boer zich niet over uit. ,,Als ze vroeg drukken, dan kan het zijn dat je snelheid nodig hebt. Maar het is ook zo dat je dan kunt zeggen dat je een aanspeelpunt nodig hebt’’, zegt De Boer. ,,Jullie zien zondag wel wie er speelt. Van Nistelrooy zei dat Malen zijn internationale doorbraak heeft beleefd. En hij heeft gelijk. Iedereen kijkt naar dit EK. Maar als hij start, moet hij het weer laten zien. Hij heeft de kwaliteiten om internationaal een grote speler te worden. Als je een kenner bent en je houdt van voetbal, dan zie je dat. Of ik een kenner ben? En of ik van voetbal hou? Zeker. En ik hou ook van winnen. Wanneer ons toernooi geslaagd zal zijn? Ik heb weleens gezegd als we bij de beste vier ploegen zouden eindigen. Maar het doel is de grachten. Dus niet de finale halen, maar de finale winnen. Dan is het helemaal geslaagd. Maar er zijn zes of zeven teams die dat ook denken, met veel kwaliteit.‘’



Maar kan Oranje ook kampioen worden? ,,Dat kunnen wij bereiken, als alles klopt,” zegt De Boer.

‘Flink gegroeid afgelopen weken’

Daar leek het nog lang niet op toen Oranje in Portugal tegen de Schotten met 2-2 gelijk speelde. Maar Oranje is gegroeid. En flink ook, denkt De Boer. ,,We hebben verschillende momenten gezien bij dit Oranje’’, zegt De Boer. ..Tegen Oekraïne waren we goed aan de bal, verdedigend minder. Tegen Oostenrijk was dat andersom. Tegen Noord-Macedonië beheersten beide aspecten. Ik heb het gevoel dat als ik de groep bezig zie, hoe ze met elkaar communiceren, dat is goed. Het is mooi dat ze nauw betrokken zijn. In dat opzicht hebben we ook stappen gemaakt. We hebben de stekker er even uitgetrokken en de jongens een vrije dag gegeven. Maar daarna hebben we de draad weer opgepakt. Ruud van Nistelrooy, Dwight Lodeweges en ik hebben continu gekeken of de jongens er met hun hoofd bij bleven. Ik ben er niet bang voor. Van een overwinning mag je een dag genieten en daarna meteen weer de concentratie. En dat is gelukt, denken wij.’’

Daar houdt heel Nederland wel rekening mee morgen tegen de Tsjechen. ,,Maar die ploeg is echt een eenheid. Ze weten wat ze willen, dat is vaak vroeg storen. Ze spelen over de grond, maar kunnen ook de lange bal spelen. Wij zullen echt honderd procent moeten zijn om deze ploeg te kunnen verslaan.’’

En als de Tsjechen zijn verslagen, wachten de trip naar Bakoe. ,,Of we aan de meest gunstige kant van het schema zitten? Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. De route is gunstig want als we winnen hebben we vijf dagen voor de wedstrijd in Bakoe wordt gespeeld. De tegenstander is voor mij nu een bijzaak, want we kijken helemaal niet naar de volgende wedstrijd. We kijken naar de Tsjechen en daar krijgen we een grote kluif aan.’’

Over randzaken wil de bondscoach niet praten. De vraag of het netjes is wat Ajax heeft gedaan door tijdens het EK aan te kloppen bij Feyenoord om Steven Berghuis op te halen bijvoorbeeld. ,,Daar bemoei ik mij niet mee.’’

Oranje zit in de gunstige helft van het EK-schema, maar Tsjechië moet niet worden onderschat, vindt Frenkie de Jong. ,,Zij spelen heel gedisciplineerd, heel georganiseerd. En ze hebben daarnaast ook spelers met individuele kwaliteiten. We zullen top moeten zijn om verder te komen. Als we bij vlagen soms nog wat slordig waren tijdens de poulefase, dan lag dat zeker niet aan het systeem. Ik heb ook momenten gehad waarin ik passes over tien meter niet goed gaf. Daar kunnen we het systeem niet de schuld van geven. Maar over het algemeen mogen we best tevreden zijn over de ontwikkeling van de afgelopen weken. De sfeer in het team is ook erg goed.”

