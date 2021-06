Het leven van Christian Eriksen is gered, maar hoe nu verder?

Deense voetbal­bond komt met goed nieuws: ‘Toestand Eriksen stabiel, hij doet zijn teamgeno­ten de groeten’

11:45 Het gaat naar omstandigheden goed met Christian Eriksen, zo laat de Deense voetbalbond DBU in een verklaring weten. De 29-jarige spelmaker, die zaterdag in de wedstrijd tegen Finland neerstortte en op het veld moest worden gereanimeerd, is aanspreekbaar.