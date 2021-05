LIVE | De Boer verklaart ‘lastige keuzes’ voor Oranje: ‘Promes geen tikkende tijdbom’

Oekraïne niet langs Bahrein in oefenduel

24 mei In de voorbereiding op het EK voetbal heeft Oekraïne, één van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase, niet kunnen winnen van Bahrein. Het oefenduel in Charkov eindigde in 1-1. Pas in de extra tijd kwam invaller Viktor Tsyhankov tot scoren namens de thuisploeg, die nog niet op volle sterkte was.