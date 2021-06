LIVE | Depay zet Oranje op gelijke hoogte na slechte start

Benzema tekent vrede met Deschamps: ‘Binnen 3 minuten was alles weer goed’

25 mei Jarenlang negeerden ze elkaar, maar toen Karim Benzema en Didier Deschamps eindelijk weer in gesprek gingen waren hun onderlinge problemen binnen 3 minuten opgelost. ,,Ik kon altijd goed met hem opschieten en na 3 minuten was alles weer normaal”, zegt Benzema, de spits van Real Madrid, in de Franse krant L’Equipe over zijn gesprek met de bondscoach.