LIVE | Invaller Chiesa zet EK-favoriet Italië in verlenging op voorsprong tegen Oostenrijk

Deze 13 Brabantse clubs leverden internatio­nals aan Oranje

10:08 Als het Nederlands elftal zondagavond tegen Tsjechië speelt in de achtste finales van het EK staan er waarschijnlijk twee ‘Brabanders’ aan de aftrap. De kans is zeer aannemelijk dat PSV’ers Denzel Dumfries en Donyell Malen in de basis staan. Dat PSV de meeste Brabantse internationals heeft afgeleverd in de historie van het Nederlands elftal, moge duidelijk zijn. Maar twaalf andere Brabantse clubs mogen zich sinds de eerste interland in 1905 ook Oranje-leverancier noemen,