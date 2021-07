LIVE | Italië komt er niet aan te pas tegen superieur Engeland

EK Podcast | ‘Engeland is helemaal maf geworden van die finale’

10 juli In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast bespreekt Sjoerd Mossou met presentator Etienne Verhoeff de sfeer in Engeland voor de finale tegen Italië. ‘Ze zijn hier maf geworden van die finale. Vandaag gaan ze de finale van 1966 in kleur, dat is voor het eerst, nog een keer uitzenden.’