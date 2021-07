LIVE | Southgate grijpt terug naar vijf verdedigers, Engelse fans feesten in Londen voor finale met Italië

‘Nederdenen’ Lerby en Heintze drukken penalty-frustra­ties de kop in: ‘Boos? De trots overheerst’

8 juli Het verdriet van de EK-uitschakeling door Engeland zal vermoedelijk nog wel even blijven hangen in Denemarken. Juist omdat een discutabele strafschop in de halve finale de aanzet gaf. Maar te veel jammeren zou zonde zijn, stellen Jan Heintze en Søren Lerby. Want: ,,We staan weer op de internationale voetbalkaart.”