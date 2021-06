LIVE | Spanje ontsnapt vlak voor rust aan gelijkmaker tegen Polen na misser Lewandowski

Graven­berch geniet bij Oranje, maar zou wel iets meer minuten willen maken

15:55 Ryan Gravenberch hoopt op een basisplaats in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië van maandagavond. De 19-jarige middenvelder van Ajax zou Marten de Roon, die op scherp staat, kunnen vervangen. De jonge middenvelder zegt nog enkel signaal over de opstelling te hebben gekregen van bondscoach Frank de Boer. ,,Over maandag heb ik echt nog niets gehoord'', zegt Gravenberch.