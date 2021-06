LIVE | Zweden breekt de ban vanaf de strafschopstip

Castagne, die zes uur lang geopereerd werd, ontsnapte na botsing op EK aan einde carrière

16 juni De breuk aan de arcadeboog - de rand van het bot boven het oog - bij Timothy Castagne was gecompliceerder dan aanvankelijk gedacht. Dat bracht een extra scan in het ziekenhuis van Antwerpen dinsdag voor de operatie aan het licht. Een operatie die tussen de 2 en de 4 uur zou duren, duurde uiteindelijk 6 uur. Én had de blessure drie centimeter hoger geweest, zat zijn carrière erop.