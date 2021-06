NPO biedt excuses aan na tonen nazi-verwijzing in ondertiteling volkslied Duitsland

Ruim 5,7 miljoen mensen zien Oranje verliezen van Tsjechië

28 juni Ruim 5,7 miljoen mensen zagen het Nederlands elftal gisteravond uitgeschakeld worden in de achtste finale op het Europees kampioenschap. De wedstrijd tegen de Tsjechen is daarmee de best bekeken wedstrijd van Oranje van dit kampioenschap.