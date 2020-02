Oranje oefent ook tegen Griekenland en Wales

Loting Oranje treft Oostenrijk op EK 2020 en opent tegen Oekraïne

30 november Het Nederlands elftal zal het tijdens het EK volgende zomer moeten opnemen tegen Oostenrijk. Dat is duidelijk geworden tijdens de loting in Boekarest. Oranje zal in het eerste groepsduel Oekraïne treffen op 14 juni in Amsterdam. De vierde opponent van Nederland komt uit de play-offs van de Nations League. Eind maart is bekend welke voetbalnatie dat is.